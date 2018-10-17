Минпросвещения прокомментировало взрыв в керченском колледже

Министр просвещения Ольга Васильева проинформирована о трагическом происшествии в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

- По ее поручению министерство держит оперативную связь с региональными органами управления образованием для выяснения всех обстоятельств, - рассказали в ведомстве.- На место происшествия направлен представитель Минпросвещения. Сейчас ведутся оперативные мероприятия.

По предварительным данным, взрыв прогремел в столовой учебного заведения днем 17 октября. Погибли 10 человек. Несколько десятков пострадавших сейчас доставляются на "скорой" в местную больницу. На место ЧП вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

Как уже сообщала "РГ", причины взрыва выясняются. По одной из версий, это был теракт.