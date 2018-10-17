На Кубани в ДТП погибли три человека

Авария, в которой погибли три человека, а еще двое были госпитализированы, произошла накануне вечером в Кавказском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным полиции, на 31-м километре трассы Тбилисская - Кропоткин 27-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110 (им управляла 46-летняя женщина).

В результате ДТП водитель ВАЗ 2110, 26-летняя пассажирка этой же машины и 27-летняя женщина, находившаяся в салоне Lada Priora, от полученных травм скончались на месте. А водитель Lada и его 19-летний пассажир были отправлены на "скорой" в местную больницу.