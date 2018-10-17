Подсветку Останкинской башни выключат в знак траура по погибшим в Керчи

Останкинская телебашня не будет подсвечиваться в течение 24 часов, начиная с 20.00 17 октября, в знак траура по погибшим в результате нападения на Керченский политехнический колледж, сообщает информагентство ТАСС.

Самодельное взрывное устройство сработало в столовой политехнического колледжа в Керчи днем 17 октября. Согласно последней информации, число погибших составило 19 человек, около 50 человек получили ранения.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на на ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом"). Ранее уголовное дело было возбуждено по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").

В настоящее время следователи полагают, что нападение на колледж совершил 18-летний студент четвертого курса. На видеозаписях видно, как молодой человек вошел в колледж перед взрывом с ружьем в руках. Тело студента было обнаружено в одном из помещений колледжа.