Очевидцы: Раненая вахтер Керченского колледжа продолжала спасать студентов

Раненая вахтер Керченского технологического колледжа продолжала оказывать помощь пострадавшим после взрыва и стрельбы. Об этом рассказал преподаватель права колледжа Владислав Мирошников.

По его словам, в колледже работала вахтер и на входе стояла рамка металлоискателя, и как подозреваемый студент Владислав Росляков пронес оружие и взрывчатку в здание - не понятно. Женщина была ранена в ногу, но даже раненая она помогала выводить детей из здания.

- Когда начались выстрелы, я на перемене был на улице, а дети из моей группы испугались и разбежались, некоторые даже выпрыгивали со второго этажа, а потом мы начали организованно выводить детей из здания, - рассказал Владислав Мирошников. - Была сумасшедшая паника, раненых раскладывали на матах. Я не знаю кто из моих учеников кто сейчас жив, а кто нет. Ждем списки на опознание и списки раненых.

По последним данным, в результате взрыва и последовавшей за ней стрельбы погибли 19 человек, а раненых более 60. 39 находятся в медицинских учреждениях полуострова.