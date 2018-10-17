Разминирование Керченского технологического колледжа завершено. После тщательного обследования здания с участием кинологов и взрывотехников новых взрывных устройств не обнаружено.

К следственным действиям приступили следователи и криминалисты, которые изымают вещественные доказательства по делу о массовом убийстве. Колледж по-прежнему оцеплен. По последним данным, в результате взрыва и последовавшей за ней стрельбы погибли 19 человек, а раненых более 60. 39 находятся в медицинских учреждениях полуострова.

Родители, которые собрались у здания колледжа, советуют узнать информацию о потерпевших в больницах. Родственники по-прежнему приходят к учебному заведению и пытаются хоть что-то о своих племянниках, внуках и детях. Но официальные списки погибших будут опубликованы в ближайшие часы.

Напомним, в 11 часов 45 минут в колледже произошел взрыв, после которого началась беспорядочная стрельба. СКР возбудил уголовное дело по факту трагедии.

В совершении преступления подозревается студент четвертого курса Владислав Росляков, застрелившийся после произошедшего.