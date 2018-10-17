Ростовчанина оштрафовали за курение на борту самолета

В ростовском аэропорту Платов сотрудники транспортной полиции привлекли пассажира к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружного управления на транспорте МВД России.

Летевший рейсом "Москва - Ростов-на-Дону" 35-летний гражданин решил покурить в туалете. Информация о нарушении общественного порядка в небе поступила от диспетчера.

Прибывшему наряду транспортной полиции командир самолета рассказал о курильщике. Жителя Ростовской области доставили в дежурную часть линейного отдела в аэровокзале.

В отношении гражданина составили административные протоколы. Его проступок подпадает под действие двух статей Кодекса РФ об административных правонарушениях: "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "Нарушение установленного ФЗ запрета о курении табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".