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17.10.2018 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовчанина оштрафовали за курение на борту самолета

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

В ростовском аэропорту Платов сотрудники транспортной полиции привлекли пассажира к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружного управления на транспорте МВД России.

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Летевший рейсом "Москва - Ростов-на-Дону" 35-летний гражданин решил покурить в туалете. Информация о нарушении общественного порядка в небе поступила от диспетчера.

Прибывшему наряду транспортной полиции командир самолета рассказал о курильщике. Жителя Ростовской области доставили в дежурную часть линейного отдела в аэровокзале.

В отношении гражданина составили административные протоколы. Его проступок подпадает под действие двух статей Кодекса РФ об административных правонарушениях: "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "Нарушение установленного ФЗ запрета о курении табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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