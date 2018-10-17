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17.10.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске после отравления 48 человек возбудили дело

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Следственный отдел по городу Новороссийску СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту массовой вспышки кишечной инфекции в станице Раевской, которая расположена на территории муниципалитета.

По информации СК, за последние несколько дней в городскую больницу с жалобами на отравление обратились 48 человек, причем у 16 пациентов (среди которых 13 школьников и малышей детского сада) диагностировали острую дизентерию, они были госпитализированы.

Как сообщается на сайте ведомства, следователи установили, что ранее, в период с восьмого по 10 октября жители подавали заявки в ЖКХ об утечках воды. Аварии на местах разрывов труб устраняли работники Водоканала, и у четверых из них также обнаружили кишечную инфекцию. В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет ее соответствия санитарным нормам.

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- Роспотребнадзор сейчас проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы предупредить распространение очага заболевания и выяснить обстановку. Ход работ поставлен прокуратурой Новороссийска под контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани. - В настоящий момент уже выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и МУП "Водоканал".

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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