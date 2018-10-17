В Таганроге загорелась свалка

В районе Николаевского шоссе в Таганроге пожарные тушат горящую свалку твердых бытовых отходов.

На место происшествия привлечено 24 человека и 12 машин, сообщает пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Как отмечают спасатели, сил и средств для ликвидации горения вполне достаточно. Площадь пожара уточняется.

По данным пресс-службы администрации Таганрога, на Николаевском шоссе временно накапливали ТБО. Один участок свалки по решению суда закрыли, а на его территории провели пересыпку верхнего слоя грунта, чтобы исключить доступ воздуха. В 2017 году на этот полигон было вывезено более 3000 кубических метров грунта.