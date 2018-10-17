Челябинский школьник задержан за убийство старшей сестры

В Челябинске 17-летний школьник задержан по подозрению в убийстве. По версии следствия, он жестоко расправился со своей 21-летней сестрой, сообщили в среду в СК региона.

Вчера днем в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения своей 21-летней сестре, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ранения оказались смертельными.

Подросток задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В ходе следствия в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. А для их устранения и профилактики будет внесено официальное представление СК, отметили в ведомстве.