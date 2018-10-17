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17.10.2018 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинский школьник задержан за убийство старшей сестры

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске 17-летний школьник задержан по подозрению в убийстве. По версии следствия, он жестоко расправился со своей 21-летней сестрой, сообщили в среду в СК региона.

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Вчера днем в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения своей 21-летней сестре, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ранения оказались смертельными.

Подросток задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В ходе следствия в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. А для их устранения и профилактики будет внесено официальное представление СК, отметили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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