На Урале нашли свалку опасных отходов на миллион квадратных метров

В Березовском Свердловской области обнаружили свалку опасных отходов на площади более миллиона квадратных метров. Возбуждено уголовное дело об экологическом преступлении.

Отходы IV класса опасности хранились в черте города Березовский с ноября 2015 года. Как сообщается на сайте СК РФ по свердловской области, об этом стало известно надзорным и правоохранительным органам в ходе проверки. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" (часть 1 статьи 247 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы. По мнению следствия, из-за свалки почва на участке деградировала. Если бы отходы загорелись - могли пострадать люди.

- В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, - говорится в сообщении.

Справка "РГ"



Согласно федеральному закону №89 "Об отходах производства и потребления", IV класс опасных отходов относится к малоопасным.