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17.10.2018 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале нашли свалку опасных отходов на миллион квадратных метров

Текст: Юлия Мякишева

В Березовском Свердловской области обнаружили свалку опасных отходов на площади более миллиона квадратных метров. Возбуждено уголовное дело об экологическом преступлении.

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Отходы IV класса опасности хранились в черте города Березовский с ноября 2015 года. Как сообщается на сайте СК РФ по свердловской области, об этом стало известно надзорным и правоохранительным органам в ходе проверки.  Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" (часть 1 статьи 247 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье -  два года лишения свободы. По мнению следствия, из-за свалки почва на участке деградировала. Если бы отходы загорелись - могли пострадать люди.

- В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, - говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Согласно федеральному закону №89 "Об отходах производства и потребления", IV класс опасных отходов относится к малоопасным.

Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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