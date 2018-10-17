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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске с памятника Пушкину украли даты рождения и смерти

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска

Вандалы испортили монумент А.С. Пушкину, установленный на площади Свободы в Магнитогорске.

В мэрии требуют найти и наказать злоумышленников, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

Фото: Ирина Штольба/ РГ
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- Вандалам удалось снять чугунные вензеля, украшающие памятник, и цифры, обозначающие даты рождения и смерти поэта, - пояснили в мэрии. - В первую очередь посмотрим записи с камер видеонаблюдения и обратимся в полицию. Сейчас подсчитываем ущерб.

Как сообщили в ДСУ города Магнитогорска, в ближайшее время будут организованы реставрационные работы. Необходимо подкрасить фасад и восстановить утраченные детали памятника.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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