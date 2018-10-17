В Магнитогорске с памятника Пушкину украли даты рождения и смерти

Вандалы испортили монумент А.С. Пушкину, установленный на площади Свободы в Магнитогорске.

В мэрии требуют найти и наказать злоумышленников, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

- Вандалам удалось снять чугунные вензеля, украшающие памятник, и цифры, обозначающие даты рождения и смерти поэта, - пояснили в мэрии. - В первую очередь посмотрим записи с камер видеонаблюдения и обратимся в полицию. Сейчас подсчитываем ущерб.

Как сообщили в ДСУ города Магнитогорска, в ближайшее время будут организованы реставрационные работы. Необходимо подкрасить фасад и восстановить утраченные детали памятника.