Топилин рассказал, какую помощь окажут пострадавшим в Керчи

Пострадавшим в результате взрыва в Керчи будет оказана всесторонняя социальная помощь, сказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Поручение оказать ее он дал всем подведомственным организациям и государственным внебюджетным фондам.

В частности, пострадавшим будет оказано содействие в оформлении пенсии по потери кормильца, назначении страховых выплат тем, кто пострадал, находясь в колледже по работе (сами пострадавшие или семьи погибших получат помощь за счет обязательного страхования от несчастных случаев на производстве).

По поручению Максима Топилина в Керчь вылетели замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев и замглавы Роструда Михаил Иванков.