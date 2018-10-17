Верховный суд смягчил приговор экс-генералу СК Денису Никандрову

Новости

В Керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство 18:28
Гидрометцентр: В понедельник в Москве может пойти снег 18:27
В столице Узбекистана проведут Дни Москвы 18:11
Предполагаемый убийца студентов в Керчи ходил в колледж со штык-ножом 18:10
МИД РФ осудил поставку Киеву летального оружия 18:07
Хачанов пробился в четвертьфинал на кортах "Олимпийского" 18:07
Орешкин не видит предпосылок для роста цен на бензин в 2019 году 18:06
Семьям погибших сотрудников колледжа в Керчи выплатят по миллиону 18:05
В Керчи начались обыски в квартире подозреваемого в стрельбе 18:02
Извержение вулкана спасло сокровища Акротири 17:58
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до апреля 17:56
Число погибших в Керчи увеличилось до 19 человек 17:55
Захарова: США злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 17:51
Российская туристка погибла в Грузии 17:44
Минэкономразвития: Рост ВВП в 3-м квартале замедлился до 1,3 процента 17:42
В Петербурге завели дело после падения пенсионерки с трапа на вокзале 17:40
Суд подтвердил законность освобождения сестер Хачатурян из СИЗО 17:38
В КБР четырех подростков заподозрили в убийстве мужчины 17:38
В Сочи задержали первого вице-мэра Сергея Юрина 17:36
В Петербурге подросткам запретили ходить ночью в бары и на кладбища 17:30
Подозреваемый в стрельбе в Керчи получил разрешение на оружие легально 17:27
Вице-губернатор Новгородской области оштрафован за незаконное оружие 17:17
Сбивший пешеходов под Ростовом водитель был в наркотическом опьянении 17:12
В Россию пришли 30-градусные морозы 17:11
В учебных заведениях РФ усилят меры безопасности после взрыва в Керчи 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
17.10.2018 16:44
Рубрика: Происшествия

Верховный суд смягчил приговор экс-генералу СК Денису Никандрову

Бывшему замначальнику столичного главка СК РФ Денису Никандрову, осужденному на 5,5 года колонии, смягчили приговор.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин

"Категорию преступления изменить с особо тяжкого на тяжкое преступление", - говорится в решении судебной коллегии Верховного суда России.

Никандров будет отбывание наказание в колонии общего режима. В остальном приговор, который вступил в силу, оставили без изменений.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и заместитель начальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в 2016 году. Они получили взятку в 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

Свою вину Никандров полностью признал и заключил со следствием сделку.

16 августа Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 годам колонии строгого режима. Никандрову на три года запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти. Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи
Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин
Украина подтвердила гибель американского пилота в Су-27
В Госдуме предложили запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах