Верховный суд смягчил приговор экс-генералу СК Денису Никандрову

Бывшему замначальнику столичного главка СК РФ Денису Никандрову, осужденному на 5,5 года колонии, смягчили приговор.

"Категорию преступления изменить с особо тяжкого на тяжкое преступление", - говорится в решении судебной коллегии Верховного суда России.

Никандров будет отбывание наказание в колонии общего режима. В остальном приговор, который вступил в силу, оставили без изменений.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и заместитель начальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в 2016 году. Они получили взятку в 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

Свою вину Никандров полностью признал и заключил со следствием сделку.

16 августа Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 годам колонии строгого режима. Никандрову на три года запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти. Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции.