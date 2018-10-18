Австрийского фермера посадили в тюрьму за убийство пчел

Владелец фруктовой плантации в австрийском городе Клагенфурт был приговорен к году тюремного заключения и к штрафу в 20 тысяч евро.

Приговор был вынесен по весьма необычному делу: впервые человек получил срок за массовое убийство пчел, на которых 47-летний садовод во время цветения деревьев распылил опасные пестициды. В результате погибли пчелы из 50 колоний региона.

Суд не поверил, что инцидент произошел по глупой случайности, ведь специалист просто не мог не знать, какие последствия химикаты могут иметь для пчел. Садовод своей вины не признает и хочет обжаловать приговор. Но пока он вынужден оставаться в месте лишения свободы. Не менее любопытное решение приняло на днях министерство сельского хозяйства Греции. Власти острова Санторини на законодательном уровне начали борьбу за защиту прав местных четвероногих любимцев - ослов. Изо дня в день они подвергаются чрезмерным нагрузкам, поднимая по крутым холмам острова в том числе тучных туристов. Ущерб ослику не будет нанесен, если он перевозит груз, который не превышает 20 процентов от его массы. Средний вес этих животных достигает примерно двух центнеров, а значит, в теории им не следует перевозить людей, которые весят больше 40 килограммов. Но столь строгие ограничения свели бы прибыль работников острова на нет, ведь один подъем на холм стоит 8 евро. Так что греческие власти ввели запрет на прогулки верхом для отдыхающих весом более 100 килограммов, а также четко определили "ослиные" условия труда: был установлен максимальный рабочий день с перерывами на отдых в тени и обед.

Тем временем в Мьянме появится охраняемая территория "Озеро слонов" размером в 17 тысяч гектаров, где великаны будут проходить реабилитацию под присмотром ветеринаров. Раньше в азиатской республике слоны работали на лесозаготовках, однако запрет на экспорт леса привел к тому, что множество животных оказались "безработными", а их хозяева не готовы финансировать содержание питомцев.