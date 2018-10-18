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Рубрика: Происшествия

Огонь принес ветер

Почему опять горят дома в природных пожарах
Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Неделя №7697 (234)
Погорельцам, оставшимся без крова в результате недавних природных пожаров, местные власти выделили материальную помощь на приобретение самого необходимого. Двум семьям с детьми выплатят по тридцать тысяч рублей на каждого прописанного в доме. Еще трем семьям - по десять тысяч рублей. А те, у кого пострадали только надворные постройки, получат по пять тысяч рублей.
Алтайским семьям, пострадавшим от природных пожаров, выплатят по 30 тысяч рублей на каждого прописанного в дом. Фото: vesti.ru Алтайским семьям, пострадавшим от природных пожаров, выплатят по 30 тысяч рублей на каждого прописанного в дом. Фото: vesti.ru
Алтайским семьям, пострадавшим от природных пожаров, выплатят по 30 тысяч рублей на каждого прописанного в дом. Фото: vesti.ru

В минувшие выходные в Алтайском крае сгорело несколько домов в двух селах, куда огонь добрался из полей. Можно ли было предотвратить беду, создав заслон стихии, попыталась разобраться корреспондент "РГ".

В поселке Кубанка Калманского района четыре семьи в одночасье остались без крова - два двухквартирных дома сгорели на глазах сельчан от пожара, перекинувшегося с близлежащих полей. В селе Володарка соседнего Топчихинского района на пепелище осталась чета пенсионеров, чей дом сгинул в дыму полевого пожара. Погибнуть всему жилью в этих селах не дали пожарные, остановившие огонь.

- Как только жители увидели полыхающую траву вблизи домов, тут же известили добровольную пожарную охрану, которую содержит наше местное сельхозпредприятие, - рассказала корреспонденту "РГ" глава Кубанского сельсовета Людмила Находкина. - Два трактора были брошены на опашку территории вокруг села, пожарная машина подготовлена к тушению.

Трактористы успели проложить полосу шириной в шесть метров. По словам специалистов, этого обычно бывает достаточно, чтобы остановить травяной пал. Но только не в этот раз - шквалистый ветер, несущий искры пламени с огромной скоростью, легко преодолел заградительную полосу.
Видео: как проходят тренировки пожарных МЧС

- Очаги возгораний мы отслеживаем и на местах, и с вышек, и со спутника, чтобы ликвидировать их еще на начальном этапе, - пояснил замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман. - И в данном случае возгорания были обнаружены заблаговременно. Около сел проводили опашку, но это не помогло. При силе ветра, достигающей 30 метров в секунду, никакая заградительная полоса не способна остановить распространение огня. Если бы мы не успели привлечь в эти села большое количество техники для тушения, то последствия пожара могли быть более серьезными.

При таком ветре огонь продвигается очень быстро, и остановить его в поле сложно. Специалисты сейчас выясняют, отчего загорелась трава - то ли ветер перехлестнул провода и от замыкания полыхнула сухая трава, то ли кто-то на полях жег стерню.

Даже если сделано все для предотвращения пожара - скошена трава, опахана территория, готова к тушению техника, это не дает 100-процентной гарантии безопасности, ведь стихия иногда преподносит "сюрпризы", утверждают пожарные.

Кстати, в Кубанке с противопожарной безопасностью дела обстоят неплохо. Местное агропредприятие полностью содержит службу пожарной охраны, дает необходимую технику и людей. Ведь в случае пожара пострадают не только дома сельчан, но и производственные здания, гаражи с техникой. Только опашка и работа добровольной пожарной бригады в течение пяти часов во время нынешнего пожара обошлась примерно в 30 тысяч рублей. "Сами мы такие расходы не потянем, ни в сельском, ни в районном бюджете таких денег нет", - говорит Людмила Находкина.

Происшествия ЧП Пожары
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