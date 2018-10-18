Скандальным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также Кириллу Кокорину и еще одному подозреваемому в беспорядках предъявлены обвинения.

Причем следствие пошло по жесткому сценарию. Им предъявили не только "легкую" статью 116 УК РФ "Побои", но и более серьезную 213 "Хулиганство". Об этом сообщил начальник управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

По информации пресс-службы столичной полиции, Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Кириллу Кокорину предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и одного "Хулиганства".

Также в Главное следственное управление было передано еще одно уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей "Побои". Это дело возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской 8 октября.

Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования.