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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Его догонят

Для водителя, устроившего стрельбу на МКАДе, объявили план "Перехват"
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7698 (235)
Дикий нрав проявил один из водителей на Московской кольцевой дороге. Не поделив дорогу с другим водителем, он сначала вступил с ним в словесную перепалку, а затем и в боевую - достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Все это произошло на седьмом километре МКАДа. После чего скрылся.

К счастью, никто не пострадал. Но это - не заслуга стрелка. Просто пистолет у него был не боевой и даже не травматический, то есть не огнестрельный. Стрелял он из пневматического оружия, а точнее - из газобаллонного. Сжатый газ для выброса металлического шарика подается из баллончика из-под сифона, упрятанного в рукоятку пистолета. Выбить глаз, поставить синяк, даже проломить висок такая пулька сможет. Ну, еще поцарапать автомобиль, разбить стекло. Пробить куртку, тем более кожаную, - вряд ли.

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Тем не менее полиция объявила план "Перехват" - ищут белую "Мазду", на которой скрылся стрелок. Как объяснили корреспонденту "РГ" собеседники в правоохранительных органах, дело не в нанесенном ущербе или в серьезном оружии, а в опасных действиях излишне агрессивного водителя. Особенно эта опасность стала понятна на фоне трагических событий в Керчи.

Действительно, оружие, пусть и пневматическое и якобы нелетальное, внешне очень похоже на боевое. Например, на всем хорошо визуально знакомый пистолет Макарова. Или - ТТ. И это оружие стреляет. Да, сейчас повезло - стрелок не попал в глаз другому человеку, не травмировал его и вообще никуда не попал. Но ведь через час, если возникнет похожая ситуация и он опять схватится за пистолет, может и попасть.

Кстати, такая, очень похожая на настоящую, пневматика все больше беспокоит правоохранителей. Не очень сведущий в оружии человек не отличит пневматический пистолет от настоящего. Чем и пользуются грабители. А такой пистолет можно запросто купить в оружейном магазине без всяких разрешений и лицензий - достаточно предъявить паспорт. И ни на какой учет он не ставится. Единственное ограничение - его нельзя носить на виду, демонстративно. А если полицейский увидит и попросит предъявить, пистолет не должен быть заряжен.

Фото: depositphotos.com
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Более того, некоторые такие пистолеты, сделанные не из пластика, а из оружейной стали, криминальные умельцы переделывают под стрельбу боевыми патронами. Да, стрелять из него можно будет недолго - два-три выстрела, потом разорвет, но киллеру хватит. Да и выбросить такой ствол не жалко. Кроме того, криминалистическая экспертиза не разберет, откуда этот ствол вообще появился.

Может, все-таки есть смысл как-то ужесточить правила продажи таких пистолетов? Можно предположить, что стрелявший водитель был заранее уверен, что не нанесет никакого вреда из своего пистолета. Но это - слабое утешение. В любом случае он может потерять свободу на три года.

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