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18.10.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убившего семью москвича покажут психиатрам

Текст: Сергей Бабкин

Москвича, задержанного по подозрению в убийстве родителей и бабушки, отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

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Как уже сообщала "РГ", убийство было совершено в квартире одного из домов на улице Летчика Бабушкина, что на северо-востоке мегаполиса. Прямо на месте преступления задержали 22-летнего парня. Он рассказал, что убил родных после бытовой ссоры. Конкретнее о своих мотивах парень ничего сообщить не смог.

Суд отправил молодого человека под арест. По итогам экспертизы следователи выяснят, насколько адекватным было психическое состояние обвиняемого.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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