Убившего семью москвича покажут психиатрам

Москвича, задержанного по подозрению в убийстве родителей и бабушки, отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Как уже сообщала "РГ", убийство было совершено в квартире одного из домов на улице Летчика Бабушкина, что на северо-востоке мегаполиса. Прямо на месте преступления задержали 22-летнего парня. Он рассказал, что убил родных после бытовой ссоры. Конкретнее о своих мотивах парень ничего сообщить не смог.

Суд отправил молодого человека под арест. По итогам экспертизы следователи выяснят, насколько адекватным было психическое состояние обвиняемого.