В Рязани будут судить родителей, чей сын умер после лечения из интернета

В Рязани будут судить семейную пару за причинение смерти по неосторожности своему ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Они отказались от медицинских назначений после изучения публикаций в интернете, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Евдокимова.

В ноябре 2017 года у молодой пары (супругам нет 30 лет) родился малыш. После выписки из роддома он наблюдался в детской поликлинике в связи обнаруженным у него заболеванием. Врачами мальчику была назначена пожизненная заместительная гормональная терапия лекарственными препаратами.

- Родителям была разъяснена необходимость неукоснительного пожизненного соблюдения медицинских назначений, а также возможность смерти ребенка в результате отказа от терапии, - подчеркнула Анжелика Евдокимова.

Однако в январе 2018 года родители по собственной инициативе отказались от выполнения медицинских назначений. Такое решение они приняли, изучив в сети интернет медицинские публикации о клинике заболевания, имевшегося у ребенка. Утром 29 января мальчик, не получая необходимого лечения, скончался.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань СУ СК по Рязанской области завершено расследование уголовного дела. После утверждения прокурором района обвинительного заключения оно направлено в суд для рассмотрения по существу.