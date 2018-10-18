Возбуждено дело о гибели семьи при пожаре под Владимиром

Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех человек, среди которых был пятилетний ребенок, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Дело о гибели семьи в дачном доме под Владимиром заведено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель четырех человек".

По данным следствия, 17 октября жители Мурома приехали в деревню Максимовка Меленковского района в свой дачный домик, доставшийся по наследству от родителей. В деревне они присутствовали на поминальном обеде, а затем вернулись в свой дом. Вскоре после полуночи в доме начался пожар, который мгновенно охватил старое деревянное строение.

- На место по вызову соседей прибыли пожарные подразделения Меленковского гарнизона. После ликвидации пожара на площади 90 квадратных метров в помещениях сгоревшего дома обнаружены тела четырех человек, в том числе малолетнего ребенка, - сообщили в СК.

По предварительным данным, в огне погибли 43-летняя женщина с пятилетним сыном, ее 66-летняя мать и 68-летний дядя-инвалид. Пожарные предполагают, что причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

В СК отметили, что у погибшей женщины остался 15-летний сын, которого взяли на свое попечение родственники.