Новости

ЦБ собирает материалы на авторов фейков о банках 15:53
Студентка колледжа в Керчи рассказала о трагедии 15:47
ЦБ: Потери банков от хакерских атак сократились в 14 раз 15:46
Макей рассказал Лукашенко о соглашениях с ЕС и визитах 15:45
Путин назвал трагедию в Керчи результатом "глобализации через интернет" 15:44
На Таймыре появились передвижные морги на санях 15:40
На Кубани 60 тысяч человек остались без воды 15:37
Часы для «порта семи морей»: новая дайверская модель Blancpain 15:34
Папа Римский назвал условие поездки в КНДР 15:34
Банк России рассказал о хакерских атаках в период ЧМ-2018 15:32
Московские врачи представят новый способ борьбы с раком 15:30
Уборщица неожиданно распорядилась найденными в мусоре 5 тысячами долларов 15:30
Соседи рассказали о характере студента, напавшего на колледж в Керчи 15:28
В Подмосковье будут внепланово проверять такси, попавшие в ДТП 15:25
Над подозреваемым Росляковым в колледже Керчи могли издеваться 15:25
Возбуждено дело о гибели семьи при пожаре под Владимиром 15:24
Крупнейшие европейские киношколы примут участие в "Лістападе" 15:20
К проекту финансовых "магазинов на диване" присоединились 16 банков 15:17
ОНФ организует дискуссию об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие 15:15
В Киеве переименовали улицу Маршала Жукова 15:15
В Перми первоклассники массово заболели после прививки 15:07
Найден способ быстрого и "безболезненного" отказа от курения 15:00
Спецподразделения взяли под охрану 60 образовательных учреждений Керчи 14:57
В Москве составили карту самых аварийных мест 14:55
СМИ сообщили условия, на которых Неймар вернется в "Барселону" 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
18.10.2018 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело о гибели семьи при пожаре под Владимиром

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех человек, среди которых был пятилетний ребенок, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Фото: vesti.ru
Почему опять горят дома в природных пожарах

Дело о гибели семьи в дачном доме под Владимиром заведено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель четырех человек".

По данным следствия, 17 октября жители Мурома приехали в деревню Максимовка Меленковского района в свой дачный домик, доставшийся по наследству от родителей. В деревне они присутствовали на поминальном обеде, а затем вернулись в свой дом. Вскоре после полуночи в доме начался пожар, который мгновенно охватил старое деревянное строение.

- На место по вызову соседей прибыли пожарные подразделения Меленковского гарнизона. После ликвидации пожара на площади 90 квадратных метров в помещениях сгоревшего дома обнаружены тела четырех человек, в том числе малолетнего ребенка, - сообщили в СК.

По предварительным данным, в огне погибли 43-летняя женщина с пятилетним сыном, ее 66-летняя мать и 68-летний дядя-инвалид. Пожарные предполагают, что причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

В СК отметили, что у погибшей женщины остался 15-летний сын, которого взяли на свое попечение родственники.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Названы самые прибыльные профессии и регионы России
Появилось последнее видео разбившегося на Украине Су-27
Казанский "Рубин" на один сезон отстранен от еврокубков
Парламент Молдавии отказался внести в Конституцию пункт о евроинтеграции