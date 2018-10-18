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18.10.2018 05:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке осужден напавший на инспекторов рыбоохраны мужчина

Текст: Дина Непомнящая

Усть-Камчатский районный суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на три года 33-летнего безработного мужчину, который вместе со своим товарищем напал на сотрудников Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

На Камчатке браконьеры напали на инспекторов рыбоохраны

Дебоширы пришли в Росрыболовство и начали в грубой форме предъявлять претензии инспектору рыбоохраны и начальнику территориального отдела, а после пустили в ход кулаки. Силой они хотели заставить сотрудников ведомства "закрыть глаза" на факты незаконного вылова лосося.

По информации краевой прокуратуры, подсудимый признал свою вину, поэтому его дело рассматривали без судебного разбирательства. Уголовное дело в отношении второго зачинщика драки уже находится на рассмотрении в суде.

Приговор в силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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