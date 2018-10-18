На Камчатке осужден напавший на инспекторов рыбоохраны мужчина

Усть-Камчатский районный суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на три года 33-летнего безработного мужчину, который вместе со своим товарищем напал на сотрудников Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Дебоширы пришли в Росрыболовство и начали в грубой форме предъявлять претензии инспектору рыбоохраны и начальнику территориального отдела, а после пустили в ход кулаки. Силой они хотели заставить сотрудников ведомства "закрыть глаза" на факты незаконного вылова лосося.

По информации краевой прокуратуры, подсудимый признал свою вину, поэтому его дело рассматривали без судебного разбирательства. Уголовное дело в отношении второго зачинщика драки уже находится на рассмотрении в суде.

Приговор в силу пока не вступил.