На Сахалине задержали "наркобарона"

Сахалинскому наркобарону, арестованному местными полицейскими, грозит 10 лет тюрьмы. У него изъяли более 10 килограммов смертельного порошка. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

- Оперативники обнаружили ранее судимого 49-летнего мужчину в Александровске. Масштаб производства смертельного зелья поразил полицейских. Они даже решили, что подозреваемый открыл не нарколабораторию, а целый подпольный завод. Повсюду были развешаны "букеты" из конопли и мака, в пластиковом ведре находилось жидкое вещество растительного происхождения, валялись упаковки со шприцами. Все это говорило о том, что хозяин на протяжении длительного периода занимался изготовлением и употреблением наркотиков. Для своих "опытов" он самовольно занял пустующий дом, где сушил, хранил и изготавливал яд, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе допроса подозреваемый сразу сообщил, что выращивал коноплю и мак в своем огороде для приготовления наркотика для себя лично. Пока растения росли, он использовал семена мака. Но следователи сомневаются, что столь огромное количество наркотиков он готовил для себя.

Все обнаруженное зелье сотрудники полиции на исследование. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.