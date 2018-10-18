На Сахалине задержали "наркобарона"

Новости

Скончался легендарный турецкий фотограф Ара Гюлер, "Глаз Стамбула" 14:05
Спикер Госсовета Крыма предложил увеличить возраст продажи оружия 14:00
Исследование: Работодатели нуждаются в женщинах-программистах 13:58
На Дону прошла акция памяти погибших при стрельбе в Керчи 13:57
Часть банков освободят от внедрения биометрической идентификации 13:52
Самолет МЧС с пострадавшими в Керчи вылетел из Симферополя в Москву 13:50
В Совфеде рассказали о развитии ситуации с задержанием сотрудника в Норвегии 13:48
Следователи допросили директора керченского колледжа 13:47
Минск: Концепция пограничной безопасности укрепит пояс добрососедства 13:40
В Кремле назвали условие переноса столицы Дальнего Востока 13:38
В Кремле прокомментировали решение де Мистуры покинуть свой пост 13:37
План "Перехват" введен в Москве после стрельбы на МКАД 13:36
Спецслужбы Германии предотвратили теракт на музыкальном фестивале 13:36
В екатеринбургский зоопарк привезли серебристо-черного лиса 13:34
Медведев исключил военные меры в качестве ответа на санкции 13:33
Медведев: Вернуть мир в Сирию - задача мирового сообщества 13:32
Набиуллина объяснила сокращение облигаций США в резервах РФ 13:30
В Саратове одобрили прожиточный минимум, вызвавший отставку министра 13:30
Медведев оценил поправки в пенсионное законодательство 13:30
СМИ: "Израильская любовь" Брэда Питта выходит замуж 13:27
В Волгограде задержали убийцу матери двух малолетних детей 13:23
"Арагорн" дебютирует в режиссуре гей-драмой, в которой сыграет и сам 13:20
Путин назвал самбо системой воспитания человека 13:20
В аэропорту Тюмени автобус столкнулся с грузовым автомобилем 13:20
В Москве открыли памятник Исламу Каримову 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
18.10.2018 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине задержали "наркобарона"

Текст: Владимир Богданов

Сахалинскому наркобарону, арестованному местными полицейскими, грозит 10 лет тюрьмы. У него изъяли более 10 килограммов смертельного порошка. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

В России разрешат выращивать наркосодержащие растения

- Оперативники обнаружили ранее судимого 49-летнего мужчину в Александровске. Масштаб производства смертельного зелья поразил полицейских. Они даже решили, что подозреваемый открыл не нарколабораторию, а целый подпольный завод. Повсюду были развешаны "букеты" из конопли и мака, в пластиковом ведре находилось жидкое вещество растительного происхождения, валялись упаковки со шприцами. Все это говорило о том, что хозяин на протяжении длительного периода занимался изготовлением и употреблением наркотиков. Для своих "опытов" он самовольно занял пустующий дом, где сушил, хранил и изготавливал яд, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе допроса подозреваемый сразу сообщил, что выращивал коноплю и мак в своем огороде для приготовления наркотика для себя лично. Пока растения росли, он использовал семена мака. Но следователи сомневаются, что столь огромное количество наркотиков он готовил для себя.

Все обнаруженное зелье сотрудники полиции на исследование. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Названы самые прибыльные профессии и регионы России
Появилось последнее видео разбившегося на Украине Су-27
Казанский "Рубин" на один сезон отстранен от еврокубков
Парламент Молдавии отказался внести в Конституцию пункт о евроинтеграции