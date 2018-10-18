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18.10.2018 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске пятеро детсадовцев отравились лекарствами

Текст: Юлия Гарднер

Следователи Хабаровского края проверяют информацию об отравлении дошкольников лекарствами.

В Петербурге число отравившихся ртутью детей возросло до семи

Сюжет об этом появился в телевизионном эфире. По данным СМИ, пятеро воспитанников детского сада, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска, во время прогулки нашли лекарственные средства и съели их.

В больнице малышам провели промывание желудка и отпустили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте следкома.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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