На 30 тысяч рублей оштрафовали директора пермского лицея N 9 за несоблюдение обязательных требований законодательства в сфере образования.

В министерство образования поступила жалоба от родителей одного из учеников второго класса на то, что их заставляют покупать рабочие тетради для занятий. Дело было рассмотрено в суде Мотовилихинского района, и он встал на сторону заявителей.

Это первый судебный прецедент, когда учебное заведение понесло наказание за то, что родители приобретали учебные материалы за свой счет.

Между тем практически в каждой школе существует такая проблема. Годами складывалась практика: школа предоставляла бесплатные учебники, а рабочие тетради, если они требовались по программе, покупали родители. И есть подозрения, что выделяемые на тетради деньги шли на какие-то иные нужды. Однако в последние годы папы и мамы все чаще стали протестовать против дополнительных трат, ссылаясь на закон.

Родители настаивают на том, что школа должна обеспечить все необходимые для учебного процесса материалы и требование иметь рабочие тетради - просто вымогательство денег.

Руководство школы утверждает, что рабочие тетради в составе учебно-методического обеспечения не предусмотрены, стало быть, на них нет и не может быть бюджетного финансирования. Учителя же, в задачу которых входит не только давать ученикам теоретические знания по учебникам, но и прививать практические умения (а это возможно только работая с тетрадями), попадают в патовую ситуацию.

В одной лодке между этими Сциллой и Харибдой вместе с учителями оказываются ученики и часть родителей, заинтересованных в том, чтобы дети получили положенные знания в полном, а не в усеченном объеме.

- В современной школе нет программ, где не предусмотрены рабочие тетради, - поясняет учительница начальных классов Валентина Коровникова. - Если только не возвращаться к программе советской школы. Все учебные программы разные, и тетради к ним тоже. Именно администрация школы принимает решение о том, вносить или нет в список закупаемых учебников рабочие тетради. И если они не попадают в разрешенный список, то учителя не имеют права задавать домашнее задание по ним.

В перечень дополнительных материалов входят не только рабочие тетради, но и контурные карты, и даже прописи. То есть то, без чего ребенок не сможет выполнить домашнее задание. Учителя вынуждены идти на всякого рода ухищрения, чтобы родители согласились нести дополнительные траты, или придумывать альтернативные варианты - делать ксерокопии, перерисовывать задания на листочках.

- В нашей школе запрещено пользоваться рабочими тетрадями, - говорит мама первоклассника Александра Андреева. - Потому что в прошлом году одна родительница написала жалобу в приемную президента, что ее вынуждают покупать рабочую тетрадь. Но ведь учиться детям как-то надо. И мы рабочие тетради все-таки купили. Но целиком их ребята в школу не носят: разрезали на листочки и работают по ним. По сути получается полное усвоение программы, а по факту дополнительных тетрадей в школе нет.

И, как пояснили в министерстве образования края, "директор получила штраф только потому, что домашнее задание во втором классе было связано с заполнением рабочей тетради, которую школа не предоставила детям бесплатно".

Между тем

На текущий учебный год школам Прикамья на приобретение учебников дополнительно к муниципальному финансированию было выделено 104,8 миллиона рублей из краевой казны. Деньги пошли на закупку книг для начальных классов коррекционных школ, комплекта учебников для восьмых классов общеобразовательных школ и пособий по курсу астрономии. Кроме того, учебные заведения на эти же цели получили 38 миллионов рублей из краевого бюджета в виде субвенций.

Кстати

Спустя день в мировом суде Дзержинского района Перми было принято решение о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей на директора гимназии N 4, где ученицу 10-го класса не пустили на занятия из-за розовых волос. Еще 50 тысяч рублей придется выплатить самому учебному заведению.