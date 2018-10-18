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18.10.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Башкирии насмерть раздавило лифтом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит проверку по факту гибели 52-летнего мужчины, которого раздавило лифтом.

Фото: Reuters
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По данным ведомства, несчастный случай произошел 17 октября в одном из жилых домов по улице Северная города Октябрьский. Мужчину раздавило кабиной грузового лифта, и он умер еще до приезда скорой помощи.

- Сейчас проводится доследственная проверка. Судмедэкспертиза должна установить точную причину гибели мужчины. Также специалисты проверят техническое состояние лифта. По итогам всех мероприятий будет принято процессуальное решение, - уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Евгений Каневский.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Трагедии с неисправными лифтами
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