Жителя Башкирии насмерть раздавило лифтом

Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит проверку по факту гибели 52-летнего мужчины, которого раздавило лифтом.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 17 октября в одном из жилых домов по улице Северная города Октябрьский. Мужчину раздавило кабиной грузового лифта, и он умер еще до приезда скорой помощи.

- Сейчас проводится доследственная проверка. Судмедэкспертиза должна установить точную причину гибели мужчины. Также специалисты проверят техническое состояние лифта. По итогам всех мероприятий будет принято процессуальное решение, - уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Евгений Каневский.