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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кредит по знакомству

Экс-директор Новокузнецкого муниципального банка снова на скамье подсудимых
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири №7696 (233)
Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) 45-летний Александр Павлов, получивший девять лет колонии за растрату трех миллиардов рублей вкладчиков, снова предстанет перед судом. Очередное уголовное дело, по которому он проходит в качестве обвиняемого, уже передано в суд.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как выяснило следствие, НМБ предоставил в сентябре 2013 года кредит в 390 миллионов рублей ООО "Калтанское", директор которого - хороший знакомый Павлова - выступил поручителем (его личное обязательство стало единственным обеспечением возврата займа). Предприятие частично рассчиталось с банком уже через несколько месяцев, заплатив 270 миллионов рублей. И Павлов сам, без соответствующего решения ссудной комиссии (что является необходимой процедурой), расторг договор личного поручительства ООО перед банком. Поэтому последний лишился возможности взыскать с поручителя образовавшуюся ссудную задолженность. Убытки кредитно-финансового учреждения составили 120 миллионов рублей.

В 2017 году о преступной деятельности директора НМБ, который на тот момент уже был фигурантом уголовного дела о растрате трех миллиардов рублей сбережений, стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Свои материалы они направили в следственные органы. Судебно-бухгалтерская экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела, показала движение денежных средств со счетов банка. А кто именно подписывал финансовые документы, установили в результате почерковедческих экспертиз.

Расследование уголовного дела по части первой статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") завершено. Следствие собрало достаточное количество доказательств вины уже осужденного экс-банкира. Напомним: фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате он стал, действуя в интересах строительной компании своего отца, Сергея Павлова. Банк "закрывал" кредитные обязательства этой компании, когда она стала неплатежеспособной. Кроме того, Александр Павлов вместе с начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов Светланой Марченко похитили со счетов клиентов еще более миллиарда рублей, перечислив деньги на счета аффилированных фирм.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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