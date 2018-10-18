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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экономили на бензине

Чиновники обслуживали личные автомобили за счет бюджета
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7698 (235)
В Калининградской области прокуратура подала в суд на главу крупного муниципалитета, который обслуживал и заправлял свой внедорожник премиум-класса за счет бюджета. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

История дошла до суда благодаря жителям Гурьевского городского округа. Они написали обращение в прокуратуру с жалобами на своего мэра. Одна из претензий была связана с тем, что чиновник платит из бюджета зарплату личному водителю.

Новгородского чиновника осудили за пятимиллионный ущерб бюджету

Проверка этот факт не подтвердила. Однако удалось выявить другие нарушения. Оказалось, что глава города заключил с подведомственным муниципальным учреждением договор безвозмездной передачи своего внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Документ позволил градоначальнику ремонтировать и заправлять автомобиль за счет бюджета. При этом чиновник продолжал использовать машину не только в рабочих, но и в личных целях.

Ситуация длилась более полутора лет. За это время городская казна потратила на внедорожник градоначальника более 539 тысяч рублей. Гурьевский районный суд с требованием прокуратуры согласился и признал договор безвозмездной передачи транспортного средства муниципальному учреждению недействительным. Ущерб чиновник возместил добровольно.

Этот случай - первый, но не единственный. На днях прокуратура выявила схожие нарушения в Балтийске. Как сообщает надзорное ведомство, машину за счет бюджета обслуживал директор одного из муниципальных предприятий. Ущерб муниципальному бюджету оценивался в 37,6 тысячи рублей, и деньги чиновник тоже вернул.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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