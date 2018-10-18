Бывший руководитель администрации Сыктывкара Роман Зенищев, ранее уже осужденный за коррупционные преступления, выслушал очередной приговор за взяточничество. В итоге он проведет в местах не столь отдаленных десять с половиной лет. К предыдущему сроку ему добавили еще один год.

Несколько лет назад предприниматели из Республики Коми решили взять в свои руки все пассажирские перевозки и обратились к главе администрации Сыктывкара Зенищеву. Перспективы обещали приличные - ежемесячно выплачивать 200 тысяч рублей, а остальные деньги - речь шла о сумме в три раза больше - по возможности.

Скоро было создано новое автотранспортное предприятие, а также еще несколько компаний. А Зенищев, используя должностное положение, способствовал проведению открытых конкурсов на условиях, которые обеспечили победу именно этих организаций. С ними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

И "транспортный блок" заработал. Деньги главе администрации Сыктывкара передавали лично или оставляли в кабинете. По данным следствия, речь идет о сумме в 3,7 миллиона рублей.

В итоге суд признал бывшего главу администрации Сыктывкара виновным в получении взятки за действия или бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, а также за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере. С учетом ранее вынесенного приговора бывшему чиновнику назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, он должен также заплатить штраф в полтора миллиона рублей.