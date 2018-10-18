Новгородского чиновника осудили за пятимиллионный ущерб бюджету

Новгородский районный суд вынес приговор бывшему руководителю регионального департамента строительства и дорожного хозяйства. Чиновник отправится в колонию на два с половиной года за превышение должностных полномочий и пятимиллионный ущерб бюджету области.

Как установил суд, в сентябре 2013 года глава департамента заключил государственный контракт на возведение ФОКа в райцентре Окуловка. Стоимость контракта превысила 128 миллионов рублей. Подрядчик должен был ввести спортивный центр в эксплуатацию до 25 февраля 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Однако в ноябре 2015 года подсудимый заключил дополнительное соглашение, которое предусматривало выплату аванса и противоречило изначальным условиям контракта. Подрядчик в свою очередь заключил договор уступки прав требования с субподрядной организацией. В результате солидный аванс, 20 миллионов рублей, поступил на счет субподрядчика.

При этом работы, стоимость которых превысила 5,7 миллиона рублей, ни первая, ни вторая компания не выполнили, выяснили следователи следственного управления СК РФ по Новгородской области. Фактически региональный бюджет этих денег лишился. Позже подрядчик и субподрядчик заморозили стройку. ФОК в Окуловке достроила другая организация, открылся спортивный центр только в текущем году.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки. Свою вину экс-чиновник признал полностью. Сегодня, 18 октября, суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, подсудимый в течение трех лет не сможет занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.