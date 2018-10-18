Калининградский областной суд поставил последнюю точку в деле директора управляющей компании, который спровоцировал смертельное ЧП. Специалисты коммунальной организации два года не проверяли тягу в вентиляционных каналах и дымоходах многоквартирного дома. В результате от отравления угарным газом погибли пять человек.

Трагедия случилась в апреле прошлого года в городе Краснознаменске. Жертвами стали две семьи, которые жили в соседних квартирах двухэтажного дома. Как выяснили следователи, вентиляция и дымоходы в нем были забиты строительным мусором. Из-за отсутствия тяги автоматизированные системы безопасности постоянно перекрывали подачу газа в некоторые квартиры.

В какой-то момент владелец одной из квартир решил "починить" неработающий газовый котел отопления. Но вызывать специалистов не стал, а просто сломал "умную" систему безопасности с помощью обычной шариковой ручки. Котел теперь работал, даже если газ не выводился из помещения.

Затем квартиру арендовала семейная пара с ребенком. Однако владелец жилья не стал предупреждать квартирантов о манипуляциях с газовым оборудованием. В свой первый же вечер на новом месте молодые родители, ничего не подозревая, включили отопление - и концентрация угарного газа стала смертельной. Арендаторы, их пятилетний сын и пожилые соседи, которые жили в соседней квартире, вечером легли спать, а на следующее утро не проснулись.

Районный суд приговорил главу коммунальной организации к четырем годам лишения свободы условно. Но прокуратура посчитала, что это решение является слишком мягким.

"Умную" систему безопасности обманули с помощью шариковой ручки

- Трагические последствия наступили в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - пояснила старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - И условный срок, на наш взгляд, был несоразмерен с этими последствиями.

Калининградский областной суд с позицией прокуратуры согласился. В результате четыре года лишения свободы условно заменили на четыре года в колонии общего режима. Приговор сразу же вступил в законную силу.

Тем временем

Владелец квартиры, которого районный суд приговорил к трем с половиной годам в колонии общего режима за причинение смерти по неосторожности, посчитал свой приговор слишком жестким. Он решил обжаловать его в Калининградском областном суде. Рассмотрение апелляции состоится в ближайшее время.