В Петербурге из-за прорыва трубы залило кипятком двор

В Петербурге на проспекте Маршала Жукова возле дома №64 произошел прорыв трубы на теплотрассе. В результате горячей водой оказалась залита территория внутри жилого массива.

В пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" корреспонденту "РГ" сообщили, что прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Сообщение об аварии поступило в 12.59.

Сейчас прорыв локализован. Бригады приступили к ремонтным работам. Расположенные поблизости дома от теплоснабжения не отключались.

Обошлось без пострадавших. Правда, в зоне затопления оказалось несколько припаркованных автомобилей. Представители страховой компании сейчас уточняют их количество и определяют размер ущерба.