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18.10.2018 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из-за прорыва трубы залило кипятком двор

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге на проспекте Маршала Жукова возле дома №64 произошел прорыв трубы на теплотрассе. В результате горячей водой оказалась залита территория внутри жилого массива.

В пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" корреспонденту "РГ" сообщили, что прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Сообщение об аварии поступило в 12.59.

В Петербурге после трагедии в залитом кипятком кафе проверят трубы

Сейчас прорыв локализован. Бригады приступили к ремонтным работам. Расположенные поблизости дома от теплоснабжения не отключались.

Обошлось без пострадавших. Правда, в зоне затопления оказалось несколько припаркованных автомобилей. Представители страховой компании сейчас уточняют их количество и определяют размер ущерба.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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