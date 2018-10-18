Керченскому убийце проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Следственный комитет РФ продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии в керченском Политехническом колледже. Экспертами проводятся необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели, проводятся обыски. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По последним данным, количество погибших в керченской трагедии возросло до 20 человек (включая подозреваемого в преступлении Владислава Рослякова). Тела всех погибших опознаны.

Следственная группа центрального аппарата СК РФ завершила первичный осмотр места происшествия. Следователи провели опрос свидетелей и очевидцев преступления, включая директора колледжа, преподавателей и студентов, чье психологическое состояние позволяет проводить следственные действия.

На съемной квартире, где жила семья подозреваемого, проведены обыски. Назначен ряд экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова. Следователи ожидают результатов баллистической и судебно-медицинской экспертиз. Делается все необходимое для установления полной картины преступления.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже Керчи прогремели несколько взрывов, а затем последовала серия выстрелов. В результате преступления погибли 20 человек и около 50 пострадали. Следствием установлено, что в совершении этого преступления подозревается 18-летний учащийся этого колледжа, студент четвертого курса Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено при разборе завалов в библиотеке учебного заведения. Предполагается, что он покончил самоубийством. Следователи устанавливают возможных соучастников этого преступления.