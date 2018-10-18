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18.10.2018 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Пилоты потерпевшего сегодня вечером крушение учебного самолета Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем. Об этом "РГ" сообщили в спасательных службах Кубани.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39

Сейчас в районе Должанской косы под городом Ейском идет поисковая операция, в которой участвуют специалисты Минобороны и МЧС края. К ним также присоединились добровольцы из числа местных жителей. Здесь также находятся руководители города и района, которые оказываю необходимую помощь спасателям.

По предварительным данным, реактивная машина упала в море. На данный момент приземлившиеся в акваторию косы два летчика пока не найдены.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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