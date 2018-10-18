Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем

Пилоты потерпевшего сегодня вечером крушение учебного самолета Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем. Об этом "РГ" сообщили в спасательных службах Кубани.

Сейчас в районе Должанской косы под городом Ейском идет поисковая операция, в которой участвуют специалисты Минобороны и МЧС края. К ним также присоединились добровольцы из числа местных жителей. Здесь также находятся руководители города и района, которые оказываю необходимую помощь спасателям.

По предварительным данным, реактивная машина упала в море. На данный момент приземлившиеся в акваторию косы два летчика пока не найдены.