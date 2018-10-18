На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39

В Краснодарском крае в ходе тренировочного полета потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным агентства, ЧП произошло около 17.00 по московскому времени в районе населенного пункта Должанская. Реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море в 1,5 километрах от берега. На борту находились два летчика. Их судьба неизвестна.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Учебный полет выполнялся без боекомплекта.