Родственники опознали большинство погибших при взрыве в колледже Керчи

В Керчи продолжают устанавливать личности погибших при взрыве в колледже. Родственники уже опознали 12 человек. "Все дети", - сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Если за ночь будут опознаны все тела, то утром в четверг планируется опубликовать фамилии погибших. Об этом сообщил вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко, пишет ТАСС.

Трагедия в городе Керчь Республики Крым произошла в среду днем. Студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и разминировано специалистами. По последним данным, погибли 19 человек, более 50 госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное сначала по статье 205 УК РФ о теракте, было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В Крыму объявлен трехдневный траур.