Ростовчанин во время ремонта квартиры нашел схрон с гранатами

Житель Ростова-на-Дону во время ремонта недавно приобретенной квартиры обнаружил схрон с боеприпасами и вызвал работников полиции.

На место ЧП были направлены взрывотехники ОМОНа.

- Саперы обследовали нишу в стене дома и установили, что там находятся две боевые гранаты Ф-1 и РГД, а также два запала к ним. Кроме того, в тайнике обнаружена дымовая шашка и более 170 патронов калибра 5,6 миллиметра, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Взрывотехники обезвредили гранаты и передали боеприпасы сотрудникам полиции, которые устанавливают владельца арсенала.