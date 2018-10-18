Семьи погибших и пострадавших при взрыве в Керчи получат компенсации

Решение о размере выплат семьям погибших и пострадавших при взрыве в Керченском колледже принято на заседании оперативного штаба. "Всем погибшим будет выделено по одному миллиону рублей, пострадавшим по 500 тысяч", - сообщил вице-премьер республики Крым Игорь Михайличенко.

Уточняется, что деньги поступят из бюджета республики. По данным ТАСС, регион рассчитывает на поддержку семей и из федерального бюджета.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Трагедия унесла жизни 19 человек, более 50 были госпитализированы.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что намерена инициировать обсуждение безопасности школ на ближайшем заседании Совета Федерации. Ранее заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев сообщил, что после керченской трагедии дополнительные меры безопасности будут приняты в школах и организациях среднего профессионального образования России.