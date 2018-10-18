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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Урок унижения

Руководство школы в Астраханской области уволено за издевательство над ребенком
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России №7697 (234)
В Астраханской области уволено руководство Алтынжарской школы и учительница рисования. Своих должностей лишились сразу четверо педагогов.

Инцидент произошел еще 14 сентября. Конфликт случился на уроке рисования, на котором присутствовали ученики пятых и седьмых классов. Одному пятикласснику не хватило места, и он остался рисовать, стоя у стены. Учительница подошла сзади и ударила его по голове за то, что 11-летний ребенок оперся на стену и случайно зацепил штору. После чего педагог, по словам мальчика, силой заставила его сесть на пол под стол. Когда ребенок начал кашлять, к травле подключились другие ученики. Они стали обзывать мальчика собакой и кидать в него обувь. Учительница не пресекла скандал.

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В результате, как написала в заявлении в прокуратуру мама потерпевшего, ее сын пережил сильный стресс и даже начал заикаться. Кроме того, ребенок категорически отказывается посещать школу.

- Семья благополучная, уважаемая среди сельчан, они занимаются благотворительностью, помогают нуждающимся местным жителям. Мама мальчика - индивидуальный предприниматель, у нее два магазина. Отец очень хозяйственный и работящий, - пояснил глава села Саттар Избасаров.

По его словам, в семье недавно появился на свет четвертый ребенок.

- Родители живут детьми и их интересами. Мальчик занимается футболом, не хулиган, спокойный, послушный, - добавляет Саттар Избасаров.

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Официальный представитель МВД РФ по Астраханской области Артем Сладков сообщил "РГ", что по заявлению матери школьника проводилась проверка. В злополучную школу выезжали специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Они опросили учеников обоих классов. В результате в отношении учительницы, чей педагогический стаж составляет 33 года, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с ребенком". Если вина учительницы будет доказана в суде, то она может понести суровое наказание. Санкции статьи предусматривают штраф до 100 тысяч рублей либо исправительные или принудительные работы. Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы.

Отдел образования Володарского района провел собственную проверку, и обвинения в отношении педагога подтвердились. В итоге незамедлительно была уволена не только учительница, но и вся администрация школы, включая директора.

- Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Подобные случаи мы готовы пресекать максимально оперативно, - прокомментировал ЧП министр образования и науки региона Виталий Гутман.

Тем временем

В Астраханской области создан региональный родительский комитет, куда также можно сообщать о случаях нарушения закона в образовательных организациях. Родители могут направить обращение на адрес электронной почты oblrodkom@yandex.ru.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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