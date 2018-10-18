В Астраханской области сел на мель сухогруз с ячменем

Сухогруз "Сормово-2", следовавший под российским флагом из Астрахани в иранский город Амирабад с грузом ячменя, сел на мель в районе восьмого километра Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Как сообщили в управлении МЧС по региону, ЧП произошло в условиях сильного тумана. По данным спасателей, на борту находятся более 2,6 тысячи тонн ячменя.

Экипаж из 12 человек не пострадал. У людей есть достаточный запасы еды и воды (его хватит на месяц).

Пробоин на судне нет. Так что после того как туман рассеется, моряки попробуют самостоятельного снять его с мели. Если у них не получится, то будут привлекать специальный буксир. Работы планируется закончить в семь часов вечера по местному времени.