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18.10.2018 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в ДТП с маршруткой и иномаркой пострадал ребенок

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани утром произошло ДТП: на перекрестке улиц Красная и Карасунская столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Mercedes.  

Фото: УМВД по Тамбовской области
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- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило дежурному в семь часов утра. На месте было установлено, что иномарка двигалась по улице Красной на красный свет светофора, а маршрутный автобус ехал навстречу по улице Карасунской, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате удара пострадали три человека: в больницу доставили 27-летнего водителя маршрутки, пассажирку и ее двухлетнего ребенка, которые находились в салоне легкового автомобиля. В момент удара ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье в удерживающем кресле, уточнили в полиции.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ДПС. Устанавливаются причины аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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