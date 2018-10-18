В Краснодаре в ДТП с маршруткой и иномаркой пострадал ребенок

В столице Кубани утром произошло ДТП: на перекрестке улиц Красная и Карасунская столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Mercedes.

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило дежурному в семь часов утра. На месте было установлено, что иномарка двигалась по улице Красной на красный свет светофора, а маршрутный автобус ехал навстречу по улице Карасунской, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате удара пострадали три человека: в больницу доставили 27-летнего водителя маршрутки, пассажирку и ее двухлетнего ребенка, которые находились в салоне легкового автомобиля. В момент удара ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье в удерживающем кресле, уточнили в полиции.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ДПС. Устанавливаются причины аварии.