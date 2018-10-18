В Новороссийске прокуратура не дала мэрии купить ель за 7 млн

Прокуратура Новороссийска не дала местным чиновникам приобрести за счет городского бюджета новогоднюю искусственную ель стоимостью около семи миллионов рублей.

- Был организован электронный аукцион на приобретение за счет средств местного бюджета искусственной каркасной ели стоимостью 6,7 миллиона рублей. В ходе проверки было установлено, что при планировании закупки не было составлено обоснование начальной максимальной цены контракта, что привело к ее значительному завышению, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

К тому же, по данным правоохранителей, отсутствовали конкретные характеристики объекта, что ставит под сомнение его действительную необходимость для мэрии. В итоге после вмешательства надзорного ведомства закупку отменили.