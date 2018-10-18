В Волгограде задержали убийцу матери двух малолетних детей

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали студента местного вуза по подозрению в убийстве молодой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным следствия, ранее подозреваемый трудился в фермерском хозяйстве, там он и убил супругу фермера. Студент собирался украсть из его дома деньги.

Дождавшись, когда хозяин уйдет на работу, он убил молотком хозяйку. В момент убийства рядом с ней находились ее дети - двух и четырех лет.

Во время допроса задержанный признался в преступлении и был заключен под стражу.