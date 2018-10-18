Зураб Кекелидзе: Как разглядеть убийцу и справиться с трагедией?

О причинах трагедии, о том, как не поддаваться панике и противостоять травмам реальности, в интервью "РГ" рассказывает вылетевший в Керчь с группой ведущих психиатров России генеральный директор ФБГУ "НМИЦ ПН имени В.П. Сербского" Минздрава России Зураб Кекелидзе.

- Независимо от того, кем был керченский убийца, один ли действовал или с сообщниками, мы должны понимать, что имеем дело с крайним проявлением депрессии - нового вида психического заболевания, которое к 2021-2022 годам выйдет на второе место по массовости после сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть три причины наступления депрессии на сознание человека - изменение климата, стремительное внедрение высоких технологий, рост населения. Человек не успевает за скоростью перемен и реагирует на них стрессом, который считается "чихом" и запускается до депрессии - новой угрозы психике человека.

В Керчи убийцей оказался не террорист-смертник и не маргинал, а "обычный студент". Насколько он был "обычным", установит судебно-психиатрическая экспертиза. Однако то, что он интересовался оружием, был замкнут и, возможно, имел конфликт с преподавателями, - говорящие детали депрессивного поведения.

Такие люди внушаемы, уперты и обладают низким инстинктом самосохранения. Они "обычные", в толпе их не разглядеть, но если быть неравнодушным, то вычислить потенциального смертника можно - по неадекватности или резкости в движениях, манере "милитари" или депрессивно одеваться, нервно реагировать на простые вопросы: "Вы выходите?" или "Который час?" Чтобы облегчить посттравматический синдром трагедии в Керчь приехала группа ведущих психиатров страны. Резкое переключение внимания пострадавших на другую жизнь и реальность, а также их "изоляция позитивом" - первые шаги "пожарной" помощи. Ее могут оказать исключительно психиатры. Далее наступает растормаживающий постсиндром, требующий индивидуального подхода.

Однако в обоих случаях есть две проблемы - дефицит специалистов и наплыв, как это было в Беслане и Перми, самозваных "психологов". И это еще одна проблема не лечения, а "залечивания" депрессии. В небольших городах это особенно заметно. У врача общего профиля нет знаний, чтобы диагностировать депрессию. Пока проблему решаем мы, "варяги", но чтобы в будущем справиться с этим, нами решено готовить к этой работе терапевтов и семейных врачей.

При этом те, кто страдает депрессией, должны знать, что никакой "психолог", называющий себя психотерапевтом, не имеет даже юридического права на такую практику. Ему нужен сертификат врача-психотерапевта. Ведь когда случается масштабное горе, как в Керчи, депрессия собирается целый клубок - суицидальная, "смеющаяся", скрытая, ларвированная (замаскированная под грипп или аллергию) и т.д. И только профессионалы при надлежащих знаниях и квалифицированной помощи с нею могут справиться.