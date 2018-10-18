Безработный хакер взламывал сайты госорганов ради криптовалюты

В Курганский городской суд передано дело местного жителя, которого обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ для наживы.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, парню 21 год. Он окончил колледж, но нигде не работал. Посидев на хакерских форумах, смекнул, что можно неплохо заработать на криптовалютах. С помощью вредоносных программ взламывал интернет-сайты, находил доступные серверы и подбирал к ним пароли.

- Используя служебное оборудование атакованных серверов, хакер запускал процесс "майнинга" (добыча криптовалюты. - Ред.) и получал вознаграждение, - рассказала "РГ" пресс-секретарь УФСБ России по Курганской области Оксана Савакова.

От действий курганца пострадали десятки МУПов, учреждений здравоохранения, в том числе больниц, коммерческих фирм и органов госвласти Челябинской, Орловской, Ярославской областей, Республики Алтай. А попался он во время очередной компьютерной атаки на сайт правительства Ярославской области. Менее чем за час злоумышленник сделал больше ста тысяч попыток подбора пароля. Попытку взлома обнаружили сотрудники собственной безопасности ярославского правительства и обратились в спецслужбу. Так что заработать хоть что-то криптохакер не успел, но за решетку может угодить надолго. Санкция статьи, по которой его будут судить, предусматривает до шести лет тюрьмы ("использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности", часть 2, статья 273 УК РФ).

А вот иск о возмещении ущерба пока никто не предъявил. Возможно, это связано с тем, что его очень сложно оценить. К тому же нужны эксперты, которые разбираются в компьютерных технологиях. Такие услуги стоят дорого. Дешевле, видимо, очистить компьютер от вируса.

Между тем в Курганской области это не первый случай взлома сайтов. УФСБ расследует еще одно дело, фигурантом которого является 36-летний мужчина. Правда, его аппетиты были скромнее. Он не интересовался сайтами банков, крупных холдингов или корпораций, а атаковал серверы, доступ к которым находился в сети интернет. Затем продавал их данные в соцсетях. Покупателями становились обычно мошенники. В числе взломанных интернет-ресурсов оказались сайты энергетической компании и одного из госуниверситетов РФ, безопасность которых контролирует ФСБ.