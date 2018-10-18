Челябинца не пустили в самолет из-за крови в ручной клади

Прокуратура заступилась за жителя Челябинска, которому было необходимо доставить в Москву контейнер с кровью. Осуществлявшая перелет авиакомпания и персонал челябинского аэропорта отказались пропустить его на борт самолета с необычной поклажей, сообщили в четверг в Уральской транспортной прокуратуре.

"Установлено, что пассажиру рейса, следовавшего по маршруту "Челябинск - Москва (Шереметьево)", в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства должностные лица авиакомпании и челябинского авиапредприятия отказали в перевозке в связи с тем, что пассажиру требовалось провезти с собой в салоне биологический материал", - говорится в сообщении прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры пассажиру разрешили беспрепятственно перевезти контейнер. Однако в отношении должностного лица авиакомпании было возбуждено дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. А в адрес авиапредприятия направлено официальное представление с требованием устранить нарушения закона.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, отметили в прокуратуре.