В аэропорту Тюмени автобус столкнулся с грузовым автомобилем

В тюменском аэроапорту Рощино автобус, перевозивщий пассажиров от здания воздушной гавани до самолета, который готовился вылететь в Салехард, столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим бортовое питание.

- Автобус и грузовой автомобиль задели друг друга по касательной. Пострадавших от столкновения и обратившихся с жалобами на плохое самочувствие нет , - рассказала "РГ" официальный представитель управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

В ходе проверки установят, по чьей вине произошел инцидент. По предварительной информации, задержки рейса не было, самолет вылетел в Салехард вовремя.