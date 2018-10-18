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Рубрика: Происшествия

Скорая прокурорская

Спасти прохожего уральскому прокурору помогли семинары по оказанию первой помощи
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Неделя №7697 (234)
Эта история произошла около месяца назад едва ли не на пороге здания прокуратуры Свердловской области.
Три уральских прокурора - Ринат Бисинбаев (слева), Григорий Иванников (в центре) и Татьяна Коркина (справа). Специальные знания оказания первой помощи помогли им спасти чужие жизни. Фото: Татьяна Андреева Три уральских прокурора - Ринат Бисинбаев (слева), Григорий Иванников (в центре) и Татьяна Коркина (справа). Специальные знания оказания первой помощи помогли им спасти чужие жизни. Фото: Татьяна Андреева
Три уральских прокурора - Ринат Бисинбаев (слева), Григорий Иванников (в центре) и Татьяна Коркина (справа). Специальные знания оказания первой помощи помогли им спасти чужие жизни. Фото: Татьяна Андреева

Прокурор отдела Ринат Бисинбаев возвращался с обеда, когда неожиданно встречный хорошо одетый мужчина лет 35 стал оседать прямо у него на глазах на асфальт. Ринат сразу определил, что у мужчины эпилептический припадок и необходимо сделать так, чтобы у него не запал язык.

Вот и вся история, случайный эпизод в перерыве между рутиной работы, который, однако, мог закончиться трагедией, если бы не...И вот тут самый важный момент. Оказывается, в территориальных прокуратурах Урала ежегодно прокуроров обучают, как отличить эпилептический припадок от инфаркта и инсульта, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Эти знания и помогли Ринату Бисинбаеву.

Этот случай заставляет задаться вопросом: а многие ли из нас не растеряются, если идущий навстречу прохожий вдруг упадет нам под ноги? И ответ, к сожалению, нет.

К слову, среди уральских прокуроров многие готовы. Там были еще две нештатные ситуации, которые ярко характеризуют местные кадры.

Профессиональную медицинскую и оперативную помощь смогла оказать помощник Тавдинского прокурора Татьяна Коркина, которая стала случайной свидетельницей покушения на убийство. Возвращаясь вечером домой, она увидела на тротуаре толпу и мужчину с резаной раной горла. Зажав рану одной рукой, другой она набрала короткий экстренный номер. Заставила мужчину, который не мог говорить, написать своей кровью на асфальте имя преступника и адрес, где его ранили, а потом с прибывшей оперативной группой пошла в нехорошую квартиру.

Фото: Фото из личного архива Михаила Еманова
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Примерно в это же время поздним вечером Красноуфимский городской прокурор Григорий Иванников, возвращаясь домой с работы, застал драку подростков на пороге местного колледжа. Не задумываясь, сначала заслонил собой избиваемого парня, а потом преследовал хулиганов, которые бросились наутек, когда он достал прокурорское удостоверение.

И все же это все, по большому счету, исключительные случаи, которые не отвечают на вопрос: как и почему люди, оказываясь свидетелями экстремальных ситуаций, предпочитают снимать беду на мобильные телефоны, выкладывать в соцсети, собирать лайки, зарабатывать известность, а то и деньги, вместо того, чтобы оказать реальную помощь? Почему нас не учат программам первой помощи?

Позволю себе дать совет нашим депутатам. В ФРГ, чтобы получить водительское удостоверение, человеку необходимо пройти курсы неотложной помощи. Не научившись делать искусственное дыхание, там сдать на права не получится. Может, и в России пора начать хотя бы с этого и ввести нечто подобное?

Происшествия Преступления Криминал
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