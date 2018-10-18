Установлены возможные виновники в аварии "Союза"

Комиссии "Роскосмоса" и следственным органам удалось установить возможных виновников в повреждении датчика ракеты-носителя "Союз-ФГ", которое могло привести к аварии.

"Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры - их задача была не допустить неправильных действий", - сказал РИА Новости источник на космодроме Байконур.

Фамилии сборщиков, которые могли допустить ошибку, указаны в бортовых журналах, изъятых следствием в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре. В журналах содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой.

По данным источника, с виной конкретных сотрудников разбираются.

11 октября во время запуска космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находился новый экипаж МКС, произошла авария. Почти сразу после старта ракета-носитель потеряла управление и стала падать. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане по трассе полета. Для выяснения причин аварии была создана госкомиссия.