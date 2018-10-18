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18.10.2018 20:59
Рубрика: Происшествия

Режим смягчили

Верховный суд изменил приговор экс-генералу юстиции
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7698 (235)
Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор бывшему заместителю начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, экс-генералу юстиции Денису Никандрову.

Приговор Никандрову за взятку в один миллион долларов вынес Мосгорсуд. Дело в отношении него рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах секретных сведений. Он был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Штраф высокопоставленному экс-следователю назначен не был. По приговору суда он был лишен генеральского звания.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, коллегия по уголовным делам изменила категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и смягчила условие содержания, назначив Никандрову отбытие наказания в исправительной колонии общего режима.

При этом был пересчитан срок наказания - ему засчитан один день, проведенный в Следственном изоляторе "Лефортово", за полтора дня. Таким образом, до освобождения бывшему генералу осталось отсидеть чуть более двух лет. Его адвокат пояснил, что теперь осужденного отправят в колонию общего режима. Куда - он не уточнил.

Напомним, бывшие руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ летом 2016 года. Им было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия, которое вели сотрудники ФСБ, была собрана доказательная база вины трех высокопоставленных сотрудников следственного ведомства. Известно, что по материалам дела Максименко, Ламонов и Никандров получили взятку в размере 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения в отношении Андрея Кочуйкова - участника перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы, известного в криминальном мире как "Итальянец". Но выйти на волю ему так и не удалось.

Фото: Depositphotos.com
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При перестрелке на Рочдельской улице погибли несколько человек.

По данным правоохранительных органов, в передаче взятки не последнюю роль сыграл "криминальный авторитет" по кличке Шакро Молодой. Он уже осужден за вымогательство.

Ламонов и Никандров в ходе следствия активно сотрудничали по делу. В отношении их дела были выделены в отдельное производство и рассматривались в суде в особом порядке, то есть без рассмотрения доказательств. Ламонов получил пять лет заключения со штрафом в 32 миллиона рублей, который недавно Верховный суд отменил, тем самым смягчив приговор.

А Максименко, который свою вину так и не признал, в апреле нынешнего года Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.

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