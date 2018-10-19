Основатель Smotra.ru получил почти пять лет тюрьмы за мошенничество

Блогер, основатель автомобильного портала Smotra.ru Эрик Китуашвили получил четыре года и восемь месяцев тюрьмы за мошенничество со страховками. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы.

"Признать Китуашвили виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - приводит ТАСС слова судьи, вынесшего приговор.

Вторая фигурантка дела Анна Каганская приговорена к трем годам и двум месяцам колонии. Гражданской жене Китуашвили меру пресечения до вступления приговора в силу изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде.

При этом срок, проведенный Китуашвили в СИЗО, пересчитали по схеме "день за полтора". Таким образом, мужчина выйдет на свободу уже в ноябре.